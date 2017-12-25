"Заря" взяла двух игроков "Динамо"

Богдан Михайличенко отдал 2 ассиста в составе "Стали"

Футболисты киевского "Динамо" Богдан Михайличенко и Александр Тымчик перешли в "Зарю" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба луганского клуба.

Соглашение рассчитано на полтора года. Оба футболиста в этом сезоне выступали в аренде за "Сталь". На счету правого защитника Тымчика 15 матчей в премьер-лиге, у левого защитника Михайличенко - 16 поединков и 2 ассиста.

Ранее луганчане подписали новый 4-летний контракт с нападающим Владиславом Кабаевым. 22-летний футболист в нынешнем сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

"Заря" также подписала новый контракт с полузащитником Максимом Луневым. Сделка рассчитана на четыре года.

19-летний футболист перешел в "Зарю" минувшим летом из "Днепра". В осенней части украинской премьер-лиги хавбек сыграл 15 матчей и забил один гол.

Первым зимним новичком команды Юрия Вернидуба стал камерунский опорный полузащитник Гаэль Ондуа. 22-летний игрок ранее выступал за молодежные команды московских "Локомотива" и ЦСКА, а также за датский "Вайле". В последнее время камерунец находился в статусе свободного агента.

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После 19 туров "Заря" идет на 4-м месте с 27 очками. В 20-м туре луганчане сыграют во Львове с "Карпатами". Базовая дата тура — 17 февраля.