"Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины

Шаран не имел причин жаловаться на судей. Фото: "Александрия"

В полуфинале Кубка Украины "Александрия" проиграла домашний матч против "Зари" в серии пенальти.

На 20-й минуте луганчане вышли вперед после дальнего выстрела Кочергина.

На 92-й минуте Бондаренко реализовал 11-метровый удар, заработанный Устименко – 1:1.

В овертайме арбитр отменил гол Вернидуба. В серии пенальти точнее была "Заря" – 4:3.

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Победитель в финале встретится с "Динамо". Киевляне обыграли сегодня в Тернополе "Агробизнес" – 3:0. "Заря" еще ни разу не выигрывала Кубок Украины.