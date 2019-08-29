"Заря" с новыми лидерами не смогла одолеть дома "Еспаньол"

Голы в ворота "Эспаньола" забивали воспитанники "Динамо" Леднев и Русин

Луганская "Заря" сыграла вничью - 2:2 матч Лиги Европы против "Эспаньола" из Барселоны и выбыла из турнира. Первая встреча закончилась в пользу испанцев - 3:1.

"Заря" была похожа на древнегреческого героя Сизифа, который таскал камни вверх. Луганчане тяжело создавали моменты и легко их разбазаривали. Зато испанцы удивительно легко забили два своих мяча.

Непонятно как за "Зарю" играет Филипп Будковский. Имея форварда ростом под два метра, Луганск проиграл всю верховую борьбу на чужой и своей половине поля. Филипп два раза пробил по воротам головой и оба удара не представляли угрозы для вратаря испанцев.

"Заря" умудрилась продолжить свою ужасную серию из Феррейрой. Аргентинец забил за "Шахтер" 30 мячей. Ровно треть из них - в ворота "Зари". Сегодня луганчане дали Факундо пробить головой без помех с района 11-метровой отметки и пропустили одиннадцатый мяч. Просто ужасная статистика.

Отлично провел игру Богдан Леднев. Парень, которым пренебрег Хацкевич, стал очевидным лидером полузащиты "Зари" и забивает чуть ли не в каждой игре. Сейчас в "Динамо" и близко нет столь креативного игрока.

То же можно сказать и о Назарие Русине. Эффективность его действий на поле намного выше чем форвардов-легионеров с "Динамо". Кажется, это было понятно всем кроме тренере киевлян.

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Следующую игру "Заря" сыграет дома в воскресенье, 1 сентября, против киевского "Динамо".