"Заря" разгромила "Шахтер"

Оскар Ратулатра второй сезон возглавляет юношескую команду "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер".

В матче юношеских команд 11-го тура "Заря" в гостях уничтожил лидера турнирной таблицы "Шахтер" - 6:0.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей. А после перерыва в ворота юных "горняков" влетело еще пять забитых мячей. Дважды футболисты "Шахтера" забивали в свои ворота.

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Это второе поражение для подопечных Оскара Ратулатра в сезоне. В случае победы над ФК "Львов" киевское "Динамо" сможет приблизиться к "горнякам" на два очка.

В 17:00 сыграют между собой взрослые команды. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. "Заря" занимает третье место.