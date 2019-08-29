"Заря" проиграла "Эспаньолу"

Подопечные Виктора Скрипника должны сегодня победить соперника со счетом 2: 0, чтобы пройти в группу Лиги Европы

В первом матче 4 раунда квалификации Лиги Европы "Заря" на выезде уступила "Эспаньолу" со счетом 1:3.

Луганчане неожиданно вышли вперед в концовке первого тайма. Классную комбинацию партнеров прицельным ударом в угол ворот завершил Владислав Кочергин.

На 58-й минуте "Эспаньол" отыгрался. Экс-нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра головой замкнул навес Хави Пуадо. Удержать ничейный счет команде Виктора Скрипника не удалось.

Сначала "попугаи" заработали пенальти, но экс-игрок "Реала" Эстебан Гранеро не сумел переиграть Никиту Шевченко. Однако уже через три минуты Хави Лопес вывел хозяев поля вперед. На 81-й минуте Матиас Варгас установил окончательный счет встречи.

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Ответный матч противостояния состоится в Запорожье 29 августа. Начало встречи в 20:00.