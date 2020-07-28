"Заря" подписала двоих футболистов

Прошлый сезон Егор Назарина провел в "Карпатах". Фото: ФК "Карпаты"

Луганская "Заря" объявила о подписании соглашения с двумя новыми футболистами.

Полузащитник Егор Назарина из бельгийского "Антверпена" подписал контракт на три сезона, сообщает официальный сайт луганчан.

Сумма трансфера остается неизвестной. В прошлом сезоне Назарина играл на правах аренды за "Карпаты", где был одним из лидеров команды.

Также к "Заре" присоединился бразильский защитник Жунинью. Последним клубом 24-летнего защитника был македонский "Вардар". Стороны согласовали контракт на 2 года. В прошлом сезоне Жунинью провел 21 поединок, в которых забил 5 мячей.

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Прошлый сезон "Заря" завершила на третьем месте в УПЛ и гарантировала себе выход в группу Лиги Европы.