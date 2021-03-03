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среда, 03 марта 2021 16:10

"Заря" обыграла "Верес" в матче с незасчитанным голом

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&quot;Заря&quot; обыграла &quot;Верес&quot; в матче с незасчитанным голом
"Верес" едва не вырвал победу в одного из лидеров чемпионата Украины. Фото: "Футбум"

Луганская "Заря" победила в гостях ровенский "Верес" в матче четвертьфинала Кубка Украины - 2:1. У хозяев отличился Шестаков, у гостей - Иванисеня и Кочергин.

Хозяева активно начали игру и 1-ми открыли счет. На 18-й мин. арбитр назначил пенальти в ворота "Зари", который реализовал Михаил Шестаков.

Луганчане отыгрались еще в 1-м тайме. Дмитрий Иванисеня 1-м успел на подачу с левого фланга и затолкал мяч в ворота - 1:1.

В одном из эпизодов "Верес" забил 2-й мяч, но судьи ошибочно зафиксировали положение вне игры.

Хозяева продолжали давить и в одном из эпизодов попали в штангу.

Во 2-й половине матча играл выровнялась. Владислав Кочергин решился на дальний удар, не сумел парировать вратарь "Вереса" Богдан Когут - 1:2.

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"Заря" вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Украины. Произошло как раз после впечатляющей победы "Зари" над "Шахтером" в чемпионате Украины.

Автор: Юрий Стригун
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