Заросла сорняками: показали, как выглядит "Донбасс Арена"

Стадион "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке находится не в лучшем состоянии.

Журналист Денис Казанский в Twitter опубликовал фото домашнего стадиона "Шахтера".

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На фотографиях изображена современная территория "Донбасс Арены", которая почти полностью заросла сорняками. Плитки парковых дорожек покрылись трещинами, поскольку за территорией стадиона никто не ухаживает.

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

Автор: Денис Казанський

"Донбасс Арена" построена в 2009 году и признана одним из самых красивых стадионов мира. Тут принимал домашние матчи "Шахтер" и проводили матчи Евро-2012. "Горняки" после оккупации города боевиками и российскими вооруженными формированиями домашние матчи стали проводить во Львове и Харькове, а с 2020-го играют на НСК "Олимпийский".