Замешанный в секс-скандале форвард возвращается в сборную Франции

Бензема не верил что дождется нового вызова. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после шестилетнего перерыва вызвал форварда "Реала" Карима Бензема в сборную на предстоящий чемпионат Европы. Позже он объяснил свою позицию. Ранее форвард занимался шантажом своего партнера Матье Вальбуэна.

"Что касается Бензема, мы не можем вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое важное — это сегодня и завтра. Были сделаны важные шаги, мы встретились с Каримом, долго разговаривали, а после встречи я долго размышлял, прежде чем пришёл к этому решению. Я не буду рассказывать, о чём мы говорили, это касается только нас. Это было нужно нам обоим. Я уже сталкивался с трудными ситуациями и всегда игнорировал личные интересы. Сборная Франции принадлежит не мне", — приводит слова Дешама L'Equipe.

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Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный для Франции Кубок мира 2018 года.