Замена Месси. "Барселона" подписала звездного форварда

Пьер-Эмерик Обамеянг выступал в АПЛ четыре года. Фото: ФК "Барселона"

Форвард сборной Габона 32-летний Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком "Барселоны".

Обамеянг достался каталонцам бесплатно, ведь раньше согласовал досрочный разрыв контракта с "Арсеналом", сообщает сайт испанского гранда.

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Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершению сезона 2022/23. Размер отступных – €100 млн.

Ла Лига уже зарегистрировала трансфер Пьер-Эмерика. Таким образом, новичок "Барселоны" может дебютировать уже в ближайшем матче против "Атлетико", который состоится 6 февраля на "Камп Ноу".

Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в "Арсенал" зимой 2018-го из "Боруссии" Дортмунд за €63 млн. За лондонский клуб сыграл 163 матча и забил 92 гола. В декабре был отстранен от тренировок и лишен капитанской повязки за нарушение дисциплины. "Барселона" занимает пятое место в чемпионате Испании.