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воскресенье, 16 июня 2019 08:35

"Жаль, что мы расстаемся" – Петраков

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&quot;Жаль, что мы расстаемся&quot; – Петраков
Тренер Украины назвал себя самым счастливым человеком

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу в финале чемпионата мира.

– Я еще ничего полностью не осознал. Наверное, все придет позже. Это был самый важный матч в моей жизни. Что чувствую? Я счастливый человек, – слова Петракова приводит "Трибуна"

После матча позвонил президент Владимир Зеленский, поговорил с нашим капитаном и поздравил команду. Позвонил Шевченко. Скажу откровенно – это заслуга всей Федерации футбола. Нам помогало много людей.

- До сих пор Сикан был лучшим бомбардиром команды с 4 мячами, а Супряга не забил ни одного. Как вы прочувствовали, что сегодня он забьет два гола?

Сейчас очень много журналистов, которых я называю "пугалками". Они считают проценты, но в футболе никто не отменял чуйку. Чувствовал, что нужно поставить Супрягу и Цитаишвили. Чувствовал, что нужно поставить Хахлева.

После выигрышной игры с Италией сделал изменения. О женщинах говорят, что они должны быть как непрочитанная книга. Таким должен быть и тренер. У меня была чуйка, но я решал не один, а со своими помощниками. Мы всегда принимаем решения вместе с тренерским штабом.

- У кого из ваших игроков может быть будущее в первой сборной Украины?

Скажу вам по своему опыту. Выделять кого-то – это неблагодарное дело. Я с утра поговорил с ребятами. Сказал им, что у них может быть великолепное будущее. Они почувствовали, что такое мировой футбол. Нужно не бояться трудностей и идти дальше. Ни в коем случае нельзя останавливаться и выбирать для себя удобную среду. Нужно идти вперед.

Я всегда говорю, что мы сильны командой. У нас была единая и дружная семья. Жаль, что завтра мы расстаемся. Мы стали как родственники. Как будет дальше, все зависит от футболистов.

- Вы были уверены в победе после пропущенного мяча?

Я был уверен. Была досадная ошибка, но в футболе без ошибок ничего не бывает. Иначе все бы всегда играли на 0:0. Футбол состоит из цепочки ошибок. Сегодня я почему-то был уверен, что мы выиграем. И ребята это доказали. Горжусь, что я тренировал эту команду и этих ребят.

- Что вас ждет в будущем?

Я уже набрал команду U-16. После отпуска продолжу с ней работать, – сказал Петраков.

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Вчера сборная Украины стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Южной Кореи – 3:1.

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Дата
16
июня

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