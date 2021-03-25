"Закрыли самых острых футболистов соперника" - Шевченко раскрыл секрет успеха в матче против Франции

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью со сборной Франции в 1-м туре отбора Кубка мира-2022.

По словам Шевченко, украинцам успех принесла закрытая модель игры.

"Это была хорошая для нас игра. Мы выполнили план, впервые играли по такой схеме. Было очень сложно, поскольку мы имели мало времени на подготовку. Я хочу поблагодарить своих футболистов за приложенные ими усилия и командную игру. Они потратили много энергии, но это единственный способ остановить столь талантливую команду, как Франция. Для нас это очень хороший результат - получить сегодня одно очко.

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Мы давно готовились к этой встрече, очень хорошо изучали соперника. Товарищеский матч тоже помог, дал нам информацию, раскрываться и играть в открытый футбол с Францией сегодня равноценно самоубийству. Мы постарались сыграть компактно, создать определенное давление на мяче, закрыть острых футболистов соперника, в частности, Килиана Мбаппе. Он очень хорошо атакует в пространстве, постоянно меняет фланги, но сегодня менее это делал. Сегодня Мбаппе действовал слева, поэтому мы поставили перед ним больше игроков. Один постоянно прессинговал, а второй закрывал пространство. План удался, спасибо нашим футболистам за проделанную работу", - цитирует тренера официальный сайт УАФ.

В матче 1-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины в гостях сыграло с Францией 1: 1. В другом матче группы Босния и Герцеговина разошлась миром с Финляндией -2: 2. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира-2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.