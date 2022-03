"Закройте небо" - Безус забил победный гол в Бельгии и обратился к миру

В минувшие выходные украинские футболисты отличились голами в европейских чемпионатах.

В Бельгии "Гент" дома обыграл "Зюлте-Варегем".

Роман Безус вышел на смену на 76-й мин. при счете 1:1, а в компенсированное время вырвал для своей команды победу.

В Венгрии "Академия Пушкаша" на выезде проиграла "Уйпешту".

Артем Фаворов открыл счет на 26-й мин., однако его команда в итоге уступила 1:2.

Artem Favorov scoring a wonderful free kick tonight for Puskas Akademia and celebrates with serious emotions, unable to hold back the tears after the most difficult past 10 days pic.twitter.com/CsnanNy4Ka