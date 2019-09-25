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среда, 25 сентября 2019 19:24

Загнали собаку в будку. "Динамо" дожало "Мариуполь" в добавленное время

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Загнали собаку в будку. &quot;Динамо&quot; дожало &quot;Мариуполь&quot; в добавленное время
Азовцы слишком прижались к воротам в последние минуты матча

Киевское "Динамо" одержало трудную победу в пропущенном гостевом матче четвертого тура над "Мариуполем" - 1:0. Единственный мяч на 90+1 минуте забил Беньямин Вербич.

Киевляне продолжили победную серию хотя хозяева оказывали неистовое сопротивление. В "Динамо" не было свежести, как в воскресном матче в Полтаве. Трудно давалась игра звену центральных полузащитников - Буяльскому и Сидорчуку.

Совершенно выпал из игры Жерсон Родригеш. Создается впечатление, что люксембуржец божил только в матчах против сборной Украины. В составе "Динамо" он еще не провел ни одного убедительного матча.

Вряд ли победу киевлян можно списать только на везение. Слишком много хозяев выручал голкипер Худжамов, а когда он был бессилен - перекладина ворот. "Динамо" за счет лучшего физического состояния дожало "Мариуполь".

Скромную по сравнению с воскресным матчем против "Ворсклы" победу можно объяснить эмоциональным истощением киевлян. За шесть дней они проводили третий матч, на который просто не хватало эмоционального заряда.

"Динамо" вышло на третье место, но вряд ли долго задержится на нем. Можно сказать, что погоня за "Шахтером" началась. Другое дело, когда у подопечных Михайличенко подтянется игра до уровня горняков. Пока заочное сравнение не в пользу киевлян. Однако втором круге ситуация может измениться.

гол:
0:1 - 90 Вербич.
Мариуполь- Худжамов, Чоботенко, Корниенко, Кирюханцев, Быков (Яворский, 51), Чех (Горбунов, 85), Топалов (Путря, 70), Мишнев, Тищенко, Вакула, Чурко.

Динамо - Бойко, Кенджера, Шабанов, Кадар, Вербич, Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, Де Пена (Шепелев, 63), Родригеш (Беседин, 62), Сидорчук, Караваев.

предупреждение:
Тищенко (33), Быков (43), Чех (70), Путря (88), Вербич (90).

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После нашумевшей истории с отказом киевлян ехать в прифронтовой Мариуполь руководители азовского клуба немало тролили "Динамо". Однако в следующей игре "Динамо" уверенно победило, а президент киевлян Игорь Суркис охарактеризовал победу словами: "Загнали собаку в будку". Впоследствии эта фраза стала мемом.

Автор: Юрий СТРИГУН
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