Задачи выиграть Серию A нет. Малиновский - о перспективах "Аталанты"

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"

Перед итальянской "Аталантой" стоит задача выйти по итогам чемпионата в Лигу чемпионов.

Об этом украинский полузащитник клуба из Бергамо Руслан Малиновский рассказал в комментарии "Футбол NEWS".

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"У команды задача – занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это основная задача.

А все остальное – увидим. Потому что соперники очень сильные: "Милан", "Интер", "Наполи", "Ювентус". Многие команды претендуют на место в Лиге чемпионов. И "Рома" с "Лацио". Поэтому будет очень тяжело во втором круге. Считаю, главная задача – это Лига чемпионов, а чемпионство – нет такой задачи", - заявил Малиновский.

В нынешнем сезоне Малиновский отыграл в 23 матчах за свой клуб, забил 6 голов. Украинца даже признали лучшим футболистом команды в декабре. "Аталанта" в турнирной таблице Серии A занимает 4-е место. Из Лиги чемпионов команда выбыла в Лигу Европы. В Кубке Италии "Аталанта" вышла в четвертьфинал.