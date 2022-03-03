"Забрали все". Российские оккупанты ограбили дом украинского арбитра

Марина Стрелецкая судит футбольные матчи с 2005 года. Фото: УАФ

Российские оккупанты ограбили дом украинской футбольной арбитра Марины Стрилецкая, известной работой с Екатериной Монзуль как лайнсмен.

Стрилецкая не успела покинуть пригород Харькова и пострадала от рук российских оккупантов.

"Я и моя семья сидим дома, никуда не выходим. Иногда слышим взрывы, а также звуки танков, проезжающих неподалеку от нашего дома. Я не могу выйти на улицу, чтобы даже совершить зарядку. Это опасно.

Регулярно общаюсь с Монзуль и Светланой Грушко. Они находятся на западе страны, там безопаснее. Вокруг нас находятся захватчики, мы не смогли убежать. Сейчас в нашем селе относительно спокойно, но в соседних населенных пунктах продолжаются бои, слышны звуки взрывов. В Ахтырке сбросили вакуумную бомбу. Теперь безопаснее всего оставаться дома и молиться. У нас есть подвал, где можно спрятаться. Мы спим на полу возле него.

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Русские подходили к нашему дому с автоматами. Они голодны – сначала просят еду и воду, а потом забирают все, что у вас есть. Это случилось и с нами. Россия пытается отключить украинцам Интернет и планирует объявить о капитуляции Владимира Зеленского. Этому никто не верит. Мы будем бороться до конца, потому что верим в нашу страну.

Разница между украинцами и россиянами состоит в том, что они – трусы, их запугали, они стояли и просто смотрели, как других людей тянут к тюрьму. В Украине мы – свободные люди, живем в демократии. Если бы полиция начала тянуть одного человека в тюрьму, поверьте, никто бы не стоял и не смотрел в другую сторону. Если бы все россияне выступили против этого и перестали бояться, то их люди не сидели бы в тюрьмах", - цитирует Стрелковую Mirror.

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за вторжения России на территорию Украины. Лидером таблицы является "Шахтер".