Забарный рассказал о самом большом нагоняе от Луческу

Илья Забарный стал основным защитником "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник "Динамо" и сборной Украины 19-летний Илья Забарный рассказал о воспитательном процессе от наставника киевлян Мирчи Луческу.

По словам защитника, румынский тренер не разрешает ему играть внешней стороной стопы.

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"Какой вспоминается случай, когда Луческу давал взбучку? Думаю, за игру внешней стороной стопы.

Особенно мне, у меня такое было несколько раз. Даже в матче сборной против Финляндии отдал пас Николану внешней стороной, подъемом. Вернулись в "Динамо" – и Луческу мне за это...", – сказал Забарный для Youtube-канала киевлян.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел 23 матча. Портал Transfermarkt оценивает защитника в €13 млн. Забарный стал основным защитником "Динамо" после прихода в команду Мирчи Луческу. Первый сбор в Испании он пропустил из-за положительного теста на коронавирус.