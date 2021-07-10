Забарного зовут в Италию

"Торино" ведет с "Динамо" переговоры о трансфере защитника 18-летнего Ильи Забарного, сообщает TuttoMercatoWeb.
Итальянский клуб предлагает 5,5 миллионов евро плюс бонусы и процент с будущей перепродажи игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к Забарному проявляет "Челси".
Защитник лишь в прошлом сезоне стал основным в "Динамо".
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В минувшем сезоне Забарный провел за "Динамо" в УПЛ 21 матч и забив 1 гол. В составе сборной на Евро он отыграл без замен все 5 поединков. В матче с Австрией ошибка Забарного стала результативной.
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