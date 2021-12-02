За покупку бразильцев? Ахметов получил награду от президента УЕФА

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов получил отличие от УЕФА UEFA Football Leadership Award.

Награда посвящена 85-летию "Шахтера" и 25-летию президентства Ахметова в клубе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочет играть за нашу сборную? Бразилец из "Шахтера" не прочь получить украинский паспорт

"Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала выдающимся событием и на международной арене.

Однако все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом неотъемлемой частью фольклора крупнейшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей великой любви и мудрого руководства". - говорится в сообщении на официальном сайте "Шахтера".

Автор: ФК "Шахтер"

В текущем сезоне "Шахтер" делит первое место с "Динамо" в чемпионате Украины. Обе команды имеют по 35 очков в активе. В следующем матче "Шахтер" будет принимать ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.