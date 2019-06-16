За Малиновского уже дают 17 млн евро

Цена на Руслана Малиновского стартовала с 10 миллионов евро

"Аталанта" хочет подписать украинского полузащитника Руслана Малиновского и предлагает "Генку" бешеную сумму.

Руслан Малиновский всерьез интересует бергамскую "Аталанту". По информации "Футбол-24", главная сенсация Серии А готова выложить за украинца 17 млн евро.

Ранее сообщалось, что хавбеком "Генка" активно интересуется "Наполи", также речь шла о "Сампдории" и даже о лондонском "Арсенале".

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В сезоне 2018/19 Малиновский забил 16 голов и отдал 16 ассистов и помог "Генку" стать чемпионом Бельгии впервые за 8 лет.