"За этим стоят американцы" - Луческу раскритиковал создание Суперлиги

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал создание Суперлиги.

По мнению румынского тренера, такое решение не пойдет на пользу развития футбола.

"Недопустимо, чтобы нечто подобное произошло. За этим стоят американцы, которые хотят сделать то, что они сделали в Соединенных Штатах. Они думают, что это бизнес, а не спорт.

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Деньги будут распределены между акционерами. Не думайте, что в больших командах достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что деньги пойдут на улучшение структур.

Будет обидно, ведь футбол создавался как массовый спорт, а не бизнес. Самое главное, что исчезнет дух соревнования. А для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими. Это путь развития футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", - цитирует Луческу AS.ro.

12 клубов создали Суперлигу. Турнир должен стать заменой Лиги чемпионов. Клубы планируют начать Суперлигу в августе 2021 года. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут 18-23 матче. Все клубы-члены при поступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.