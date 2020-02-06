За бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар

В случае победы над Теофимо Лопесом украинский боксер Василий Ломаченко может стать абсолютным чемпионом в легком весе. Фото: Reuters

За бой против Теофимо Лопеса Василий Ломаченко получит $4,5 млн.

Это будет рекордный гонорар для украинского чемпиона. Даже после выплаты налогов и комиссий промоутеру и менеджеру у Василия останется около $2,5 млн, которые он традиционно делит со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко в пропорции 50 на 50, сообщает Mixsport.pro.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится весной этого года. Уже на следующей неделе могут быть объявлены место проведения и дата боя.

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Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Теофимо Лопес - чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.