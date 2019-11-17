За 19-летним Холандом гоняются элитные клубы

Норвежский нападающий "Ред Булл" Эрлинг Холланд еще в 2018 году официально перешел в австрийскую кузницу талантов - "Ред Булл". Тогда же "Ювентус" предложил боссам австрийцев 4 миллиона евро за игрока. "Ред Булл" возмутился из-за такую ​​наглость - австрийцы сами купили Холанда у норвежского "Мольде" за 5 миллионов.

Эрлинг - сын известного норвежского игрока Альфа-Инге Холланд, который играл в Англии в начале двухтысячных.

- У меня значительно меньше таланта и меньше работоспособности чем у сына - подытожил старший Холанд.

Эрлинг родился в английском Лидсе 21 июня 2000 года. Вскоре после этого карьеру его отца закончил Рой Кин, когда въехал шипами в колено. Холанд и Кин имели сложные отношения - часто били друг друга по ногам, еще и кричали на ухо, что соперник притворяется.

Эрлинг начал играть за норвежский "Мольде" времен Сульшера. Хотя он и родился в Англии, но выбор, за какую страну играть никогда не стоял перед парнем - только Норвегия. В футболке "Мольде" Эрлинг запомнился голом в Лиге Европы в ворота питерского "Зенита".

Выбор, за какую страну играть никогда не стоял перед парнем - только Норвегия

Переезд в Австрию немного затормозил его развитие. Весной 2019 на счету Холанда числилось 2 матча и один забитый мяч. Но летом Эрлинга прорвало. Он стал автором невероятного рекорда на Кубке мира для 20-летних. На триумфальном для Украины турнире норвежский форвард забил сразу 9 мячей в ворота Гондураса. Впрочем его команде это мало помогло - норвежцы вылетели после группового турнира.

Феерия продолжилась осенью. В 18 матчах за "Ред Булл" Эрлинг уже забил 26 мячей. Из них седьмая Лиге чемпионов. На счету младшего Холанд значится автором хет-трика в ворота "Генка", забил три мяча в двух матчах итальянскому "Наполи" и гол "Ливерпулю" на Энфилде.

Неудивительно, что за парнем выстроилась очередь из покупателей. Пока настойчивее других ведет себя "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы хотят купить Эрлинга уже зимой за 85 миллионов евро и оставить играть до лета в Австрии. Не против переезда и сам Холанд - ему понравилось играть под руководством Сульшера.

Другое дело, что в торги могут вмешаться "Реал" и "Ювентус". Стартовая цена для двух - 100 миллионов. Холанда агитирует переехать в Мадрид партнер по сборной Норвегии Мартин Эдегор. "Юве" хочет исправить свою ошибку годичной давности и сманивает Эрлинга возможностью поиграть в одной команде с кумиром детства - Криштиану Роналду.

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Пока норвежский талант на распутье. Кого он выберет - узнаем следующим летом.