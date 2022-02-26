WBO исключит всех российских боксеров из своих рейтингов

Александр Поветкин является одним из известнейших российских боксеров. Фото: Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) планирует исключить всех российских боксеров из своих рейтингов.

Решение связано с фактом агрессии РФ по отношению к Украине, сообщает журналист Майкл Бенсон.

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"Президент WBO Франсиско Валькарсель сообщил, что организация рассматривает возможность исключения всех российских боксеров из своих рейтингов и не будет санкционировать какие-либо бои за титул чемпиона мира или региона в России до тех пор, пока не закончится вторжение в Украину" - написал Бенсон в Тwitter.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".