WBO исключит всех российских боксеров из своих рейтингов

Всемирная боксерская организация (WBO) планирует исключить всех российских боксеров из своих рейтингов.
Решение связано с фактом агрессии РФ по отношению к Украине, сообщает журналист Майкл Бенсон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА хочет расторгнуть контракт с "Газпромом"
"Президент WBO Франсиско Валькарсель сообщил, что организация рассматривает возможность исключения всех российских боксеров из своих рейтингов и не будет санкционировать какие-либо бои за титул чемпиона мира или региона в России до тех пор, пока не закончится вторжение в Украину" - написал Бенсон в Тwitter.
Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".
Комментарии