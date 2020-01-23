WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Московская лаборатория потеряла право принимать анализы крови. Фото: рейтер

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишила аккредитации московскую антидопинговую лабораторию.

Согласно такому решению, лаборатория не сможет выполнять любую работу по анализу образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена.

Пока точно неизвестно, сколько будет действовать такое решение. Запрет не снимут до конца дисциплинарного производства, которое проводит дисциплинарный комитет, сообщает "24 канал"

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9 декабря WADA согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса, из-за изменений в базе данных. Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований, а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.