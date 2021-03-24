Вывести Украину в финальную часть Кубка мира удалось только Блохину

Сборная Украины выиграла у Франции в Киеве и уступила в Париже. Фото: crestviewcable.com

Сборная Украины сегодня стартует в отборе к Кубку мира-2022 матчем в Париже против сборной Франции. Вспоминаем предыдущие попытки нашей команды.

Кубок мира в США-1994 сборная Украины пропустила, поскольку футбольные чиновники ФИФА, действуя в угоду России, не допустили нашу сборную к квалификации. Поэтому лучшие футболисты перебрались в Россию.

Первая настоящая попытка была предпринята в отборе к КС-1998 во Франции. Украина попала в одну группу с Германией, Португалией, Северной Ирландией и сумела финишировать второй. В стыковых матчах нам не повезло - лидеры сборной Хорватии были в самом расцвете сил. Мы проиграли - 0:2 в Загребе и сыграли вничью - 1:1 в Киеве. Причем норвежский арбитр Педерсен ошибочно засчитал гол Шевченко, зато отменил чистый гол Косовского.

В отборе на КМ-2002 в Японии и Корее ситуация повторилась. Мы не сумели опередить в группе сборную Польши, которая неожиданно поймала кураж, и заняли второе место. В стыковых матчах, будто по заказу попали на сборную Германии - будущего серебряного призера Мундиаля. В Киеве у нас даже были шансы победить - 1:1, но в ответном матче Германия нас не заметила - 4:1.

Третью и наконец удачную попытку совершил Олег Блохин в отборе к немецкому Кубку мира-2006. Украина заняла первое место в группе с Турцией, Данией и чемпионами Европы - греками.

Мы отобрались на Кубок мира, где вышли в четвертьфинал.

Какой-то дурак предложил сыграть с греками на ужасно неудачной для нас "Донбасс Арене"

Следующая попытка тоже оказалась неудачной. Сначала нам помогли разъяренные англичане, которые дважды обыграли своего обидчика - сборную Хорватии. Дело в том, что хорваты не пустили Англию на Евро-2008, а теперь британцы взяли реванш. Мы были вторыми в группе, а хорваты - третьими. Когда дошло до стыковых матчей, показалось, что нам повезло. Со сборной Греции в Афинах Украина сыграла вничью – 0:0. Потом какой-то дурак предложил сыграть с греками на ужасно неудачной для нас "ДонбассАрене". Поражение - 0:1 и адью Кубок мира.

Самая большая трагедия произошла с нами в 2013 году. Украина тренера Михаила Фоменко лишь один балл отстала от Англии, а в стыковых матчах наткнулась на своего сегодняшнего соперника - Францию. Выигрыш в Киеве - 2:0 и эйфория сменились разочарованием от выездного поражения - 0:3.

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В своем последнем отборе сборная Украины решила не щекотать нервы своим болельщикам. Мы заняли третье место в группе после Исландии и Хорватии и избежали стыковых матчей. Наши соперники в группе - хорваты стали серебряными призерами Кубка мира-2018.