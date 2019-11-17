Выстояли: как Украина соревновалась в Белграде

Артем Бесєдін зрівняв рахунок у матчі на останніх секундах гри. Фото: з відкритих джерел

Сборная Украины сыграла вничью - 2: 2 против Сербии в последнем матче отбора к Евро-2020 - на выезде.

Что надо знать о матче в Белграде?

Матч не вызвал ажиотажа, без желания сборной Сербии отомстить за поражение во Львове 0: 5. На стадионе, который вмещает 50 000 зрителей, а не собралась и треть.

.Главный тренер Украины Андрей Шевченко отнеся к матчу с полной серьезностью . Выставил сильнейший состав из возможных игроков. Никаких экспериментов.

Украина не была убедительной в середине поля. Потеря Степаненко серьезно сказалась на игре в обороне. Без Зинченко в атаке не хватало конструктива. Малиновский явно провел не самый сильный матч, потому что пропустил подготовку к игре из-за рождения дочери. Заменить этих игроков так и не удалось

Сербы атаковали через правый фланг. Два гола в ворота Андрея Пятова пришли именно оттуда

Сербы атаковали через правый фланг. Два гола в ворота Андрея Пятова пришли именно оттуда. Виталий Миколенко не всегда закрывать свою позицию. Кроме того, на фланг также смещались другие игроки, создавало численное превосходство. Левый центральный защитник Николай Матвиенко и кто-то из полузащитников не всегда страховали.

Замены усилили игру сборной Украины. Выход Артема Беседина, Владимира Шепелева и Евгения Шахова усилили игре Украина. Сербы уже не успевали за нашими.

Украина не использовала слабые стороны Сербии. Хозяевам поля становилось особенно трудно, когда украинцы "включали" скорость. Помня разгром в начале лета во Львове, сербы внимательно сыграли на флангах, но раз за разом проваливались в центре. Хозяевам не хватало скоростных качеств.

Лидеры сборной Украины провели слабую игру. Андрей Ярмоленко откровенно потерялся на поле. Руслан Малиновский допускал большого количества брака.



Шевченко – фартовый

Украина снова забила в добавленное время - так было, в частности, в Люксембурге. Это характер. Шевченко - фартовый.

Ничья - закономерный результат. Ни одна из команд не наиграла на победу.

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Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября, суббота, в Бухаресте, Румыния. Украина благодаря ничьей в Белграде займет место в первой корзине.