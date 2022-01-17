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понедельник, 17 января 2022 21:44

Вышел на замену и стал одним из героев. Ассист Коваленко принес "Специи" победу над "Миланом"

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Вышел на замену и стал одним из героев. Ассист Коваленко принес &quot;Специи&quot; победу над &quot;Миланом&quot;
Виктор Коваленко. Фото: ФК "Специя"

В чемпионате Италии по футболу произошла настоящая сенсация. "Специя" на выезде обыграла "Милан", который является одним из лидеров Серии A.

"Россонери" вышли вперед на 45-й минуте, когда точным ударом отличился Рафаэл Леау.

"Милан" мог повести в счете еще до этого, однако Тео Эрнандес не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

"Специя" отыгралась на 64-й минуте. Отличился Кевин Агудело.

А судьба встречи решилась в последние минуты компенсированного времени. Эммануэль Гьяси воспользовался передачей Виктора Коваленко и принес своей команде сенсационную победу – 2:1.

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Украинский футболист вышел на замену на 80 минуте и записал в свой актив ассист.

В параллельном матче "Наполи" на выезде обыграл "Болонью" - 2:0.

В турнирной таблице "Специя" Коваленко поднялась на 14-е место, набрав 22 очка.

"Милан" остался вторым (48 баллов), подпустив к себе "Наполи" (46 пунктов). Лидером остается "Интер", набравший 50 очков и еще имеющий матч в запасе.

Коваленко в нынешнем сезоне Серии А забил один гол и сделал три ассиста. Принял участие он в 14-ти матчах.

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Дата
17
января

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