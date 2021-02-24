Вырезали из машины: легенда гольфа Тайгер Вудс попал в ужасное ДТП

Вудс попал в ДТП. Фото: Спортобоз

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию.

В результате ДТП его автомобиль перевернулся и оказался в кювете. На кадрах, сделанных с вертолета и переданных американским телеканалом KABC-TV, видна машина, лежащая на боку, с сильно поврежденной передней частью.

Извлечь Тайгера из серьезно поврежденного транспортного средства спасатели смогли лишь при помощи спецсредств. Спортсмен сразу же был доставлен в одну из больниц Калифорнии с многочисленными травмами ног различной степени тяжести (по информации ESPN, у него сломаны обе конечности), где ему незамедлительно была сделана операция.

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Тайгер Вудс — американский гольфист, 15-кратный победитель турниров "Мэйджор" (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). Всего за карьеру выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера). Входит в ТОП-10 богатейших звезд спорта.