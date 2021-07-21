Выбрали спортсменов, которые понесут флаг Украины на открытии Олимпиады

В столице Японии - Токио, где 23 июля состоится торжественная церемония открытия ХХХII Олимпиады, флаг Украины понесут сразу двое спортсменов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook.
Знаменосцами будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Впервые в истории проведения Игр в стран-участниц будет сразу двое знаменосцев - женщина и мужчина. Это связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.
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Никишин назвал такую инициативу прекрасной и добавил, что будет здорово, если она станет доброй традицией.
По словам Костевич, нынешняя Олимпиада в ее карьере пятая. Спортсменка давно мечтала понести флаг Украины.
"На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - сказала спортсменка.
Олимпиада-2020 должна состояться в Токио 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса. Примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр. Волонтеры отказываются от участия в организации соревнований из-за опасений пандемии. Первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале.
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