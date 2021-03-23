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вторник, 23 марта 2021 16:02

Вячеслав Шевчук пообщался с победителями мероприятия от Favbet

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Бренд-посол Favbet, экс-защитник "Шахтера" и экс-игрок сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук сообщил участникам мероприятия "Викради тачку у Favbet" о победе и ценном подарке - автомобиле Ford EcoSport. Шевчук лично позвонил трем победителям и пообщался с каждым из них.

Так, в тройке счастливчиков оказались Владимир из города Харьков, мечтающий о возрождении любимого "Металлиста", Назар с Тернопольщины, который является давним фанатом "Шахтера" и был очень рад услышать голос Вячеслава Шевчука, и Владимир с Одесской области, который болеет за "Динамо". Ни один из них не смог сразу поверить в свою победу и удачу, но после разговора с известным футболистом недоверие исчезло. В разговоре с Вячеславом Шевчуком победители обсудили Чемпионат Украины, а также поделились впечатлениями от сюрприза Favbet.

Принять участие в мероприятии "Викради тачку у Favbet" можно до июля 2021 года. Мероприятие продлится в три этапа (по 6 недель каждый). На каждом этапе для победителей предусмотрены автомобили и другие ценные тематические призы. Всего среди призов в рамках "Викради тачку у Favbet" запланировано разыграть 21 авто, среди которых Ford Ecosport и Jaguar XE.

 
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Дата
23
марта

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