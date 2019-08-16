"Вы меня обманули" - Суркис обратился к игрокам "Динамо"

Игроки "Динамо" не выполнили обещание, данное Игорю Суркису

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис представил новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко.

Помогать новому тренеру будут Вадим Евтушенко и Сергей Федоров. Тренером вратарей останется Михаил Михайлов. За физическую подготовку будет отвечать Виталий Кулиба

"Вы обманулуи меня. Я спросил готовы ли вы к выигрышу чемпионата и выхода в Лигу чемпионов? Эти задача не были выполнены. Поэтому я хочу начать с чистого листа", - сказал Игорь Суркис игрокам во время презентации нового штаба.

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Алексей Михайличенко официально был объявлен главным тренером Динамо 15 августа .. На посту он сменил Александра Хацкевича, который был уволен в течение своего третьего сезона во главе команды. Следующий свой матч "Динамо" проведет 24 августа, когда в рамках УПЛ в Киеве примет "Олимпик".