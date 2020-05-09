Вукоевича доставили в полицию Загреба за угрозы убить родственников

Вукоевич 7 лет играл за "Динамо". Фото Динамомания

Экс-хавбек сборной Хорватии и "Динамо" Киев Огнен Вукоевич задержан полицией Загреба, сообщает Jutarnji list.

Правоохранительные органы подтвердили, что в отношении бывшего футболиста ведется уголовное расследование. Согласно отчету, Вукоевич был доставлен в отделение полиции в четверг.

- Пока уголовное расследование не будет завершено, мы не можем спекулировать, является ли его действия уголовным преступлением, - заявила загребская полиция.

Согласно отчету, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. В полицию сообщил член семьи, который обвинил Вукоевича в словесном насилии и серьезной угрозе.

Полиция также обыскала его дом, чтобы определить, есть ли у него огнестрельное оружие. Если полиция подтвердит правонарушения, Вукоевич может предстать перед судом.

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37-летний Огнен Вукоевич играл за "Динамо" с 2008 по 2015 годы.