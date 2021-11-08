Вторая двадцатка уже близко. Свитолина продолжает терять позиции в мировом рейтинге

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина продолжает терять позиции в мировом рейтинге.

Свитолина потеряла еще три позиции и опустилась на 15 место.

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Марта Костюк сохранила за собой 50-е место, а Ангелина Калинина, которая вчера выиграла пятый титул ITF в сезоне, установила личный рекорд – 52-е место.

На три позиции поднялась Даяна Ястремская – 97-е место.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии на втором месте. Чешка Каролина Плишкова занимает третье место.