Вторая двадцатка уже близко. Свитолина продолжает терять позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина продолжает терять позиции в мировом рейтинге.
Свитолина потеряла еще три позиции и опустилась на 15 место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
Марта Костюк сохранила за собой 50-е место, а Ангелина Калинина, которая вчера выиграла пятый титул ITF в сезоне, установила личный рекорд – 52-е место.
На три позиции поднялась Даяна Ястремская – 97-е место.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии на втором месте. Чешка Каролина Плишкова занимает третье место.
×
Комментарии