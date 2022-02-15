Вторая часть УПЛ и международные матчи оказались под угрозой – СМИ

"Динамо" и "Шахтер" - главные претенденты на чемпионство. Фото: ФК "Динамо" Киев

Возможное вторжение России на территорию Украины и введение военного положения ставит под угрозу проведение международных спортивных мероприятий в нашей стране.

Если ситуация в Украине в ближайшее время ухудшится, старт весенней части чемпионата Украины по футболу может быть перенесен, сообщает Meta Ratings.

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Ранее обеспокоенность ситуацией выразил "Спортинг", ставший соперником "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА. Не исключено, что Союз европейских футбольных ассоциаций будет вести с украинским клубом диалог, чтобы этот матч был перенесен во Львов или состоялся на нейтральном поле.

Кроме того, УЕФА прорабатывает возможности для других изменений в календаре домашних международных игр украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА, или потребует от украинской стороны дополнительных мер безопасности.

Вторая часть сезона УПЛ должна возобновиться 26 февраля. Лидером таблицы является "Шахтер". Матч Юношеской Лиги УЕФА между "Динамо" и "Спортингом" намечен на 1-2 марта в Киеве.