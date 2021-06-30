Все прекрасное закончилось в один миг – тренер Швеции

Янне Андерсон не ожидал такого развития событий. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение Украине (1:2 доп. время).

"Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего.

Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам.

Мы должны будем отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы", – сказал Андерссон.

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Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Именно Швеция помогла Украине пройти дальше после группового турнира. 3 июля наша команда сыграет со сборной Англии в Риме.