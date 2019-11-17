"Все получите прямо на поле, братцы" - российский комментатор о возможном матч против Украины

Василий Уктин считает, что Россия победит Украину на Евро. Фото: из открытых источников

Российский комментатор Василий Уткин жестко ответил украинскому коллеге Виктору Вацко после тролигну последнего после матча Россия - Бельгия

Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну не "Спорт-Экспресс" же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему - тiтув ?! Я не помню. С нетерпением жду матча Украина - Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднероссийского борщом, - написал Уткин в своем Telegram, информирует "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник сборной Бельгии играл против России в чужой футболке

Сборная России дома была разгромлена Бельгией 1: 4, но все равно квалифицировалась на Евро заняв 2 место в группе.