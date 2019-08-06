"Все на высоком уровне" - экс-соперник Ломаченко спрогнозировал результат нового боя

Ломаченко сразится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне. Фото: i.eurosport.com

Возможности победы британского боксера Люка Кэмпбелла над украинцем Василием Ломаченко в поединке за чемпионские титулы спрогнозировал другой британский боксер Энтони Кролла.

Он считает, что победить Ломаченко почти невозможно, хотя Кэмпбеллу и удастся сдержать стартовый натиск, пишет Sky Sports.

"Я думаю, что Ломаченко боксер без слабых мест. Скорость, защита - все на высоком уровне. Он бьет сильнее, чем вы ожидаете. Он очень хорошо распределяет силу и настолько умный, что просчитывает своих визави", - рассказал бывший соперник Ломаченко Энтони Кролла.

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Он назвал украинца почти непобедимым.

"Я уверен, что Ломаченко - серьезное испытание в боксе. Я понял это на собственном опыте. Я думаю, что с точки зрения стиля у Кэмпбелла более подходящий набор инструментов, чем у меня. Мне кажется, что в первых трех раундах или около того у него будут успешные моменты. Я предполагаю, что он продержится долго, но в определенный момент боя Ломаченко его поймает", - сказал британец.

Ломаченко сразится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как бы действовал в ринге с одним из лучших супертяжеловесов мира Тайсоном Фьюри, если вдруг такой бой бы состоялся.