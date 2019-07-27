"Против Фьюри продержусь шесть раундов" – Ломаченко

Ломаченко говорит, что б

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как бы действовал в ринге с одним из лучших супертяжеловесов мира Тайсоном Фьюри, если вдруг такой бой бы состоялся.

"Думаю, получилось бы продержаться с ним пять или шесть раундов. Я бы постоянно кружил вокруг него, двигался и увиливал. Но я бы устал к пятому или шестому раунду, в какой-то момент я бы остановился, и он бы попал в меня", – заявил Василий, – пишет ukrnews24.net

Также украинский боксер рассказал о совместной тренировке с бывшим абсолютным чемпионом Александром Усиком, во время которой они провели спарринг.

"Когда-то мы с ним провели один спарринг. Он пришел в зал моего родного города, и мы просто поработали на технику. Не могу сказать, кто бы из нас победил, будь мы в одном весе. Я был гораздо быстрее него, но он намного выше", – рассказал Ломаченко.

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31 августа Ломаченко проведет бой против одного из чемпионов мира в легком весе британца Кемпбелла.