Вратаря сборной Азербайджана нокаутировали ударом ноги

Вратарь "Карабаха" самостоятельно оставил поле. Фото: Azerisport. com

Голкипер агдамского "Карабаха" Шахрудин Магомедалиев получил травму головы в матче 23-го тура чемпионата Азербайджана с бакинским "Сабаилом".

В середине первого тайма нападающий "Сабаила" Амиль Юнанов в попытке дотянуться до мяча попал ногой по голове далеко вышедшего из ворот Магомедалиева. Нападающий разбил Шахрудину голову, а сам голкипер рухнул на газон без сознания. Эпизод столкновения Юнанова и Магомедалиева опубликовала пресс-служба "Карабаха" в "Фейсбуке".

Медицинский штаб оказал Магомедалиеву своевременную помощь — вратаря привели в чувство и сделали перевязку окровавленной головы. Шахрудин смог самостоятельно покинуть поле, вместо него на замену вышел Эмиль Балаев. Травмированный голкипер был доставлен в клинику.

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В августе 2001 года на футбольном поле был смертельно травмирован вратарь сборной Украины и московского ЦСКА Сергей Перхун. Его ударил головой форвард "Анжи" Будун Будунов. В Перхуна остались жена и двое дочерей.