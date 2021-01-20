Вратарь забил ударом из 80 метров

В английской Лиге-2 (четвертый по силе дивизион) зафиксирован вратарский гол – отличился Том Кинг из "Ньюпорт Каунти".
25-летний вратарь забил на 12-й минуте матча против "Челтнем Таун". Он подал от ворот, мяч отскочил неподалеку от штрафной и сразу перелетел в ворота. Команда, включая самого Кинга, кажется, не сразу осознала увиденное – бурных празднований на видео не видно.
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Сейчас команда Кинга "Ньюпорт" идет во Лиге 2 на втором месте, имея в активе 39 очков.
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