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суббота, 28 сентября 2019 11:04

Вратарь "Севильи" вспомнил гол "Шахтеру"

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Вратарь &quot;Севильи&quot; вспомнил гол &quot;Шахтеру&quot;
Палоп мечтал забить мяч

Бывший вратарь "Севильи" Палоп вспомнил гол в ворота донецкого "Шахтера" в Кубке УЕФА сезона 2006/07.

Сообщает Футбол газета.

"Я всегда мечтал забить гол. Иногда я думал:" Можно подключиться и забить гол "Что это такое? И когда это случилось со мной, я не поверил. Я через час смеялся. Я сделал 2-2, а Чевантон - 2-3. На следующий день я ехал в аэропорт со всеми фотографами позади, и видел только Чевантона. я взял его на руки, и мы оба шли в объятиях. Эмоции от забитого гола гораздо лучше, чем от отраженного пенальти ", - сказал Палоп.

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Вратарь "Севильи" Палоп забил гол в ворота "Шахтера" в 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 2006-07 и сравнял счет. В добавленное время "Севилья" забила победный гол и вышла в четвертьфинал.

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