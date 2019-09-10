Вратарь сборной Украины получил орден

Сборная Украины в понедельник, 9 сентября, провела открытую тренировку на "Днепр Арена".

Перед началом занятия президент УАФ Андрей Павелко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону мира среди 20-летних Андрею Лунину.

Лунин только сейчас получил орден, поскольку во время награждения всей команды в Киеве Андрей был в заокеанском туре с мадридским "Реалом". При этом что игроки также получили звание Футболистам сборной Украины Ю-20 присвоили высокое спортивное звание "Мастера спорта Украины международного класса".

Автор: УАФ Андрей Павелко (слева) и Андрей Лунин (справа)

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15 июня 2019 сборная Украины Ю-20 победила на Кубке мира. Лунин сыграл во всех матчах, кроме одного. Его признали лучшим голкипером турнира.