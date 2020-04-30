Вратарь российского клуба набросился с критикой на Путина и Госдуму

Евгения Фролова оштрафовал клуб

Вратарь российской футбольной команды "Крылья Советов" из Самары Евгений Фролов раскритиковал российских депутатов включительно с президентом Путиным за жесткие карантинные мероприятия. В клубе "Крылья Советов" интервью вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Спортсмена оштрафовали и начали громко оправдываться.

- В церковь ходить можно, в армии служить можно, а в лес выйти одном погулять - нельзя. В метро можно ездить, а на своем личном автомобиле одном - нет. Где логика? - возмущался спортсмен.

Вратарь "Крыльев" считает, что помощи от государства ждать не стоит - простые люди сейчас не нужны.

"На народ им наплевать - нужны как рабы, как рабочая сила. Сейчас это модно называть крепостным правом.

Законы нас настолько душат - и налогами и оброками, только попробуй не заплатить. Как во времена крепостного права - у тебя нет никаких прав и свобод. Ты крепостной ".

Кипер также возмущен наездом на футболистов из-за снижения зарплаты. Фролов считает, что на спортсменов набросились по указанию российских властей.

"Когда пошла тема с урезанием зарплат у футболистов, на спортсменов все набросились: "За что вам платить такие деньги?". В каких клубах урезали, не спрашивая никого, хотя был указ президента сохранить зарплаты. Так, в каких клубах мирно договорились - у каждого своя история.

При этом ни один чиновник в Думе не предложил урезать зарплаты себе. Если бы это произошло, то у людей к ним появилась бы уважение. А здесь они набросились на спортсменов. Депутаты себе ничего урезать не будут, а людям - никакой помощи.

При этом ни один чиновник в Думе не предложил урезать зарплаты себе

Спортсмен так разошелся, не остановился перед фамилией Путина.

"То, что говорит президент по телевизору, - это все пустословие. Реальных дел никаких нет ".

Сам Евгений пока не знает, что делать. Но считает, что помощи от государства точно ждать не стоит.

"Одними требованиями мы ничего не получим. Власть нас забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". В них для себя деньги есть. Для людей нет ничего.

В клубе Фролова испугались этого интервью. Сразу объявили, что оштрафуют спортсмена по несогласованное интервью. Начали говорить, как много сделано в Самарской области и в "Крыльях Советов" для развития спорта и футбола. Хотя Фролов вообще не критиковал футбольный клуб.

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В нынешнем чемпионате России Фролов сыграл 4 матча, в которых пропустил 5 мячей.