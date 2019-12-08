Вратарь менхенгладбасской "Боруссии" космическим сейвом помог своей команде победить "Баварию"

Ян Зоммер помог своей команде победить "Баварию". Фото: из открытых источников.

Гладбахской "Боруссия" в этом сезоне явно собралась побороться за победу в Бундеслиге - команда Марко Роге вырвала победу у "Баварии" 2: 1 и сохранила первое место в таблице.

И это произошло не без помощи голкипера Яна Зоммера. Швейцарец в Менхенгладбахе уже 5 лет: за это время зарекомендовал себя не как идеальный вратарь, но с потрясающей реакцией и игрой на линии, пишет "sports.ru"

Очередное подтверждение произошло в первом тайме "Бавария" могла выйти вперед - очень неплохо пробил Йозуа Кимми, а Зоммер поздно увидел вылетевший из-за полевых мяч.

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Лидером немецкой Бундеслиги является "Боруссия" Гладбах, которая набрала 31 очко в 14 мачтах. Вторую строчку занимает "Лейпциг", который на одно очко меньше. Замыкает тройку лидеров "Боруссия" Дортмунд. "Бавария" только седьмая с 24 очками.