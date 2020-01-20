Вратарь "Ман Юнайтед" разбил роскошный Lamborghini за 220 тысяч долларов Дорал (фото)

Аргентинский вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП.

Ромеро утром 20 января ехал на тренировку "Манчестер Юнайтед," но не смог справиться с управлением автомобиля и взлетел и дороги, сообщает "The Sun".

Автомобиль аргентинца Lamborghini за 220 000 долларов получил очень серьезные повреждения. К счастью, со здоровьем Серхио - все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" и продолжил свою удивительную серию

Ромеро защищает цвета манкунианцев с 2015 года. Аргентинец является запасным голкипером, ведь основной страж ворот "МЮ" испанец Давид де Хеа.