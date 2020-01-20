Вратарь "Манчестер Юнайтед" разбил роскошный Lamborghini за 220 тысяч долларов (фото)

Аргентинский вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП.

Ромеро утром 20 января ехал на тренировку, но не смог справиться с управлением автомобиля и слетел с дороги, сообщает The Sun.

Автомобиль аргентинца Lamborghini за $220 тыс. серьезно поврежден. Со здоровьем Серхио - все в порядке.

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Ромеро защищает цвета манкунианцев с 2015 года. Аргентинец является запасным голкипером, ведь основной страж ворот "МЮ" испанец Давид де Хеа.