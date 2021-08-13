"Враг готов на все" - Магучих о фото с россиянкой на Олимпиаде

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих после финала Олимпиады. Фото: Reuters

Бронзовый призер Олимпиады в Токио 19-летняя Ярослава Магучих объяснила фото с россиянкой на Играх.

После финальных соревнований в прыжках в высотку украинка сделала фото с победительницей россиянкой Марией Ласицкене.

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"Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верная Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все.

Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку! "- написала Ярослава в Facebook.

Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду на Олимпиаде в Токио. Украина в Токио получила 19 медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.