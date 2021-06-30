Врачи УАФ после обследования сообщили официальную информацию о травме Беседина

Появилась точная информация о травме Беседина. Фото: eurosport

По результатам обследования у травмированного во время матча со Швецией нападающего сборной Украины Артема Беседина обнаружили повреждения нескольких мышц ноги.

Предварительную информацию об этом сообщил врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун, который сам сейчас не находится в Киеве и не принимал участия в обследовании игрока.

Однако, впоследствии появилась уточненная и уже объективная информация по этому поводу от УАФ.

Президент Ассоциации Андрей Павелко рассказал, что футболист был доставлен в Киев чартером, организованным УАФ.

"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец ​​и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть - он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества", - сказал Павелко.

Если все будет хорошо и врачи разрешат, то УАФ организует футболисту и его жене поездку на игру сборной Украины с Англией.

"... чтобы он был рядом с командой", - добавил президент УАФ.

Что же касается диагноза, то разрыва связок колена, чего боялись врачи, у Артема, к счастью, нет.

"Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев" , - уточнили официально в УАФ.

Напомним, что сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в 1/4 финала Евро-2020. В четвертьфинале украинцы сыграют против сборной Англии, матч состоится 3 июня в Риме в 22:00.