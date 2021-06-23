Впервые в истории: сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины перед матчем с Северной Македонией на Евро-2020. Фото: ua.news

Сборная Украины, несмотря на поражение от Австрии в 3-м туре Евро-2020, все равно вышла в плей-офф престижного турнира.

Впервые в своей истории украинская сборная примет участие в 1/8 финала чемпионата Европы. Наша команда стала одной из четырех лучших, занявших третьи места в своих группах.

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По итогам группового этапа Украина в группе С набрала 3 очка, а разница мячей у нашей сборной - 4:5.

В квартете E для Украины сложилось все как надо: в матче Испании и Словакии не была зафиксирована ничья, а Швеция параллельно не проиграла Польше.

Сборная Украины на Евро-2020/21 заняла третье место в своей группе. Команда Андрея Шевченко проиграла Австрии и Нидерландам, но смогла победить Северную Македонию. По регламенту Евро четыре из шести лучших сборных, которые заняли третьи места в группе, выйдут в 1/8 турнира.